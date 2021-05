Stiri pe aceeasi tema

- Egiptul a decis sa reduca semnificativ valoarea despagubirilor cerute de la proprietarul japonez al navei ''Ever Given'', care in luna martie a blocat timp de sase zile Canalul Suez, provocand pierderi enorme. Autoritatea Canalului Suez (SCA) cere 550 de milioane de dolari, dupa ce inițial stabilise…

- La aproape doua luni de la incidentul in care nava „Ever Given” a blocat intreg traficul pe Canalul Suez, autoritatile egiptene care au delocat vasul au decis sa-si injumatateasca pretentiile cerand despagubiri de numai 550 milioane de euro.

- Un tribunal din Egipt a respins duminica o contestatie formulata de proprietarul japonez al navei ''Ever Given'', care in luna martie a blocat timp de sase zile Canalul Suez, impotriva continuarii sechestrarii navei de catre Autoritatea Canalului Suez (SCA), transmite DPA. La finele lunii…

- Autoritatea Canalului Suez a anunțat ca intentioneaza sa largeasca si sa rezolve problemele existente pe Canalul Suez. Oficialii fac aceste schimbari in speranta de a evita repetarea haosului din luna martie, cand nava-cargo Ever Given a esuat in canalul Suez.

- Autoritațile de la Cairo au anunțat ca sechestreaza nava port-container „Ever Given” pana la achitarea de catre proprietari a sumei de 900 de milioane de dolari ce reprezinta despagubiri pentru costul deblocarii navei dupa ce a ramas blocata in Canalul Suez timp de aproape o saptmana, relateaza Bloomberg,…

- Autoritatile egiptene au declarat ca nu vor elibera nova-container Ever Given, care a fost blocata in Canalul Suez timp de o saptamana, decat in conditiile in care proprietarii navei vor plati compensatii de un miliard de dolari, conform Business Insider, potrivit MEDIAFAX. „Nava va ramane…

- Un numar de 163 de nave au tranzitat Canalul Suez de la redeschiderea acestuia si alte 292 erau in asteptare, potrivit Leth Agencies din Egipt. Presedintele Autoritatii Canalului Suez, Osama Rabie, a sugerat ca vremea, inclusiv vantul puternic, si o eroare umana ar fi jucat un rol in esuarea navei,…

- Uriasa nava cargo care bloca de 7 zile Canalul Suez pluteste din nou si culoarul maritim a fost deblocat. Iar la aceasta victorie a participat si firma olandeza care se ocupa cu largirea plajelor de pe litoralul nostru.Ar putea dura insa zile pana cand toate cele peste 400 de nave, care s au strans…