- De la inceperea conflictului din Ucraina, 54 de cetațeni ucraineni au solicitat azil in Romania. Acești cetațeni beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislația naționala, potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Sursa citata a precizat ca pe intreaga perioada a procedurii, solicitanții…

- Zeci de explozii și focuri de arma in mai multe zone ale capitalei Kiev s-au auzit in tot cursul nopții de vineri spre sambata. Peste 50 de explozii și focuri de arma au fost semnalate in zonele Shulyavka, Beresteiska și Gradina Zoologica din Kiev. Exista, de asemenea, rapoarte despre focuri de arma…

- Ambasada Ucrainei la București a avertizat asupra riscului ca operațiunea militara a Rusiei sa provoace „un alt dezastru ecologic” precum cel din 1986. „Daca Rusia continua razboiul, Cernobil se poate intampla din nou in 2022”, a transmis misiunea diplomatica ucraineana pe Facebook.

- Ambasada Ucrainei in Marea Britanie a negat informația aparuta in presa britanica, potrivit careia țara e dispusa sa renunțe la obiectivul sau de a intra in NATO, daca astfel va fi evitat razboiul cu Rusia. „Planurile de a adera la NATO raman neschimbate. Acest lucru e stipulat clar in Constituția noastra.…

- Rusia ar putea declanșa un conflict armat fara precedent in Europa, afirma politologul Cristian Pirvulescu. Chiar daca nu va ataca țarile care fac parte din NATO, Ucraina ramane o ținta sigura și este posibil ca invazia sa se produca din mai multe zone de frontiera. Specialistul spune ca liderul rus…

- Un taximetrist sucevean a decis, la sfarșitul anului trecut, sa transporte gratuit copiii cu autism și persoanele cu dizabilitați, in municipiul Suceava și pe o raza de 5 km in satele din jur. Este vorba de Daniel Mihai Varasciuc, in varsta de 41 de ani, de profesie inginer și tata al unei fetițe de…

- Mii de turiști au mers, in acest an, sa petreaca Revelionul la plaja, in Egipt, doar ca vremea le-a dat batai de cap. In loc sa stea la plaja, turiștii au avut parte de zapada. Ninsorile din prima zi a anului au dat peste cap zborurile din stațiunea Hourghada. 350 de turiști romani s-au intors acasa…

- Puterea medie de cumparare pe cap de locuitor în Europa în 2021 este de 15.055 EUR. Cu toate acestea, venitul mediu net disponibil pe locuitor pentru fiecare dintre cele 42 de țari incluse în studiu variaza semnificativ: Liechtenstein, Elveția și Luxemburg au cel mai mare venit mediu…