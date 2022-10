„Efectul rujului”. Afacerile frumuseții în plină criză economică In vremuri de turbulențe economice, consumatorii de produse de infrumusețare prefera sa se rasfețe, dar o fac cu moderație. In locul tratamentelor cu Botox sau al remodelarii corporale pentru a-și ridica moralul, cumparatorii se vor rasfața in schimb cu o masca de fața sau un tub de rimel. Șefii companiilor de frumusețe numesc acest lucru […] The post „Efectul rujului”. Afacerile frumuseții in plina criza economica first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vom avea o iarna cu temperaturi peste limitele climatologice. Director ANM: „Ar trebui sa fim cu totii constienti ce inseamna o luna ianuarie normala in Romania”. Estimarile facute la acest moment de meteorologi indica, pentru luna decembrie, temperaturi medii care „se pot situa peste limitele climatologice”,…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a afirmat sambata, in cadrul unei intervenții televizate, ca guvernanții nu pregatesc doar o creștere a pensiilor, ci chiar o creștere „mai mare decat prevede legea".„Cresterea pensiilor a fost anunțata și ramane ultima, sa zic așa, discuție de facut in coaliție,…

- Autoritațile vor sa mareasca povara fiscala pentru romani, in pofida inflației și a scumpirilor galopante. Astfel, coaliția de guvernare are in plan majorarea impozitelor pe locuințe cu 50%.

- OM DE INCREDERE…Ionel Sandu, directorul general de la Radial Grup, se tine de cuvant. Dupa sute de actiuni filantropice desfasurate in multe comunitati, acesta a luat decizia inca de anul trecut sa sprijine performanta in judetul Vaslui. Acesta are convingerea ca salvarea Vasluiului poate veni doar…

- Avram Gal, Vicepreședinte ALDE, despre criza economica: „In fața lipsurilor și a perspectivei saraciei nu raspunzi cu filozofie ecologista, ci cu programe robuste de sprijin.” Se discuta foarte apasat

- Comisia Europeana si Ucraina au semnat, luni, un acord privind un ajutor in valoare de 500 de milioane de euro care va fi dedicat locuintelor si educatiei persoanelor stramutate, precum si agriculturii din Ucraina, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Primul ministru al landului Baden-Wurttemberg din Germania, Winfried Kretschmann, le cere locuitorilor sa faca mai puține dușuri, totul pentru a combate criza energetica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Inmatricularile de autoturisme noi sunt in creștere la șapte luni 2022 fata de 2021 cu 12,1% și tot in creștere cu 106,4% sunt și mașinile „electrificate”, realizand o cota de piața de 20,7%, potrivit Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Fii la curent cu cele mai…