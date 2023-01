Efectul dietelelor dispare după un an. Ce soluții pe termen lung există pentru a slăbi Conform unui studiu recent, majoritatea dietelor conduc la scaderea in greutate, dar efectele lor se pierd, in medie, dupa un an. Cele aproape 22 000 de persoane care au participat la studiu au pus la loc jumatate din kilogramele pierdute, dupa 2 ani, și 80% dupa 5 ani. Ce soluții pe termen lung exista pentru a slabi. Mihai Ionescu, medic de excelența in chirurgia obezitații, ne explica de ce se intampla acest lucru și ce șanse au persoanele supraponderale sau care au depașit deja pragul obezitații sa scape de kilogramele in plus și sa aiba rezultate pe termen lung, ferindu-i de complicațiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

