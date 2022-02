Stiri pe aceeasi tema

- Aurul si petrolul s-au aflat in fruntea unei tendinte generale de apreciere a materiilor prime dupa ce presedintele Vladimir Putin a ordonat luni seara armatei ruse „sa mentina pacea” in teritoriile separatiste pro-ruse din Ucraina carora le-a recunoscut independenta, transmite Bloomberg. Cotatia barilului…

- UE ar trebui sa fie de data aceasta cinstita cand vorbește despre sancțiuni impotriva Rusiei, declara fostul președinte Traian Basescu. Eurodeputatul PMP crede ca obiectivul lui Vladimir Putin este ocuparea Ucrainei pana la gurile Dunarii. Vladimir Putin a semnat documentele prin care recunoaște…

- Boris Johnson se afla marți in Ucraina, dupa ce l-a avertizat pe Vladimir Putin pentru a evita o „varsare de sange in Europa”. „Ceea ce ii voi spune președintelui Putin, așa cum am mai spus, este ca cred ca cu toții trebuie sa ne dam inapoi cu un pas. Cred ca Rusia trebuie sa se retraga. Cred ca o…

- „Prim-ministrul este hotarat sa accelereze eforturile diplomatice si sa consolideze descurajarea pentru a evita varsarea de sange in Europa", a spus purtatoarea de cuvant intr-un comunicat."El va reitera, atunci cand va discuta cu presedintele Putin in aceasta saptamana, necesitatea ca Rusia sa faca…

- Rusia a lansat marți, 25 ianuarie, noi exerciții militare in aproperea teritoriului ucrainean și in Crimeea anexata in urma cu aproape opt ani, dupa ce a denunțat faptul ca SUA au plasat in alerta mii de soldați pentru o posibila intervenție in estul Europei, relateaza AFP, citata de France 24 . 6.000…

- Fostul șef operativ al SIE, Silviu Predoiu, susține ca președintele Rusiei, Vladimir Putin, a simțit slabiciunea liderilor din Europa și SUA, iar asta ii da curaj sa forțeze situația in Ucraina. Predoiu arata faptul ca Vladimir Putin are orgoliu și vrea sa redea Rusiei puterea de mare imperiu.…