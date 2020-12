Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate dintre intreprinderile mici si mijlocii din Romania si-au redus activitatea in acest an, ca urmare a pandemiei de coronavirus, iar o treime dintre ele au trimis salariatii in somaj tehnic, a afirmat, miercuri, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici…

- Romania nu se afla pe lista tarilor in care e foarte usor sa faci afaceri si in care administratia e supla si flexibila, din contra, a declarat, luni, intr-o conferinta de specialitate, Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR).…

- Bibliotecile municipale si judetene pot fi adaptate pentru a functiona inclusiv ca niste incubatoare de afaceri destinate incurajarii elevilor sa isi dezvolte spiritul de afaceri, i-a transmis, vineri, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR),…

- Bibliotecile municipale si judetene pot fi adaptate pentru a functiona inclusiv ca niste incubatoare de afaceri destinate incurajarii elevilor sa isi dezvolte spiritul de afaceri, i-a transmis, vineri, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR),…

- Pe fondul pandemiei de Covid-19, cu aprobarea Comisiei Europene, Guvernul Romaniei a aprobat schema de ajutor de stat in valoare de 1 miliard de euro pentru companiile romanești afectate, care presupune acordarea a trei tipuri de ajutor de stat: 1. microgranturi in suma fixa de 2000 de euro pentru companiile…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania critica sistemul de alocare a fondurilor nerambursabile pentru companiile afectate de pandemie. Aplicatia prin care IMM-urile pot solicita fonduri nerambursabile de la guvern, pentru asigurarea de capital de lucru, calculeaza…

- Includerea achizitiei de echipamente si utilaje in cheltuielile eligibile pentru granturile de capital de lucru pentru intreprinderile mici si mijlocii din proiectul de ajutor financiar de 350 de milioane de euro reprezinta un ajutor de investitii mascat in capital de lucru, a declarat, luni, presedintele…

- Includerea achizitiei de echipamente si utilaje in cheltuielile eligibile pentru granturile de capital de lucru pentru intreprinderile mici si mijlocii din proiectul de ajutor financiar de 350 de milioane de euro reprezinta un ajutor de investitii mascat in capital de lucru, a declarat, luni, presedintele…