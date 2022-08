Efectele catastrofale ale caniculei. Loara, cel mai lung râu din Fanța, a secat Alaturi de alte țari din Europa, Franța este puternic afectata de temperaturile extreme din aceasta vara. Valul de caldura nu este lipsit de consecințe grave, dupa cum arata imaginile impresionante ale raului Loara, cel mai lung rau din Hexagon, redus in mare parte la o albie secata. Valurile de caldura se succed cu consecințe dezastruoase. […] The post Efectele catastrofale ale caniculei. Loara, cel mai lung rau din Fanța, a secat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europa nu era pregatita pentru caldura extrema pe care a cunoscut-o in aceasta infernala luna iulie. Acest lucru este evident din bilanțul de pana acum al valului de caldura – peste 2.000 de persoane au murit in Spania și Portugalia, numar care se așteapta sa creasca atunci cand vor fi publicate datele…

- In iunie si iulie 2022, valurile de caldura au lovit Europa, Africa de Nord, Orientul Mijlociu si Asia, in timp ce temperaturile au urcat la peste 40 de grade Celsius in anumite zonesi au doborat multe recorduri de lunga durata.

- Marele val de caldura care acopera zone intinse din Europa s-a deplasat joi in mod constant spre est, forțand țari precum Italia, Polonia și Slovenia sa emita cele mai inalte alerte de canicula, iar pompierii au luptat cu incendii de vegetație pe intreg continentul, scrie Reuters. De cand temperaturile…

- Temperaturile record din aceasta vara au crescut cererea de energie in Europa, in vreme ce au redus cantitatea de energie electrica produsa de centralele nucleare, hidroelectrice și pe baza de carbune, intr-un moment in care Europa incearca sa iși reduca dependența de gazul rusesc, scrie Financial Times…

- Greta Thunberg a avut un mesaj acid dupa valul de caldura ce a lovit in plin Europa, spunand ca aceasta criza climatica este departe de a se termina. „Mergem ca somnambulii spre marginea prapastiei”, a comentat activista de mediu. Primarul Londrei a tras alarma de incendiu, in Franta sunt temperaturi…

- Vestul Europei se confrunta cu temperaturi sufocante marti, pe masura ce valul de caldura feroce se extinde spre nord. Expertii spun ca anumite zone din Franta se confrunta cu o „apocalipsa de caldura”, iar in nordul Spaniei s-au atins luni temperaturi de 43 de grade Celsius, potrivit BBC.

- Incendii de vegetație au facut ravagii joi in Portugalia, Spania, Franța și Croația, arzand case și amenințand mijloacele de trai, in timp ce o mare parte a Europei este afectata de un val de caldura care a dus temperaturile la 40 de grade Celsius in unel

- Mii de pompieri s-au luptat miercuri cu peste 20 de incendii care au facut ravagii in Portugalia și in vestul Spaniei, amenințand satele și perturband vacanțele turiștilor, pe fondul unui val de caldura care a impins temperaturile la peste 45 de grade Cel