- GRAV… Un microbuz care transporta angajați la o societate comerciala din comuna Zorleni a luat foc in mers. In interior se aflau șapte persoane, alaturi de șofer. Nimeni nu a fost ranit, oamenii autoevacuandu-se pana la sosirea pompierilor, insa vehiculul cuprins de flacari a fost distrus complet. …

- UPDATE: Persoana transportata la spital este o femeie in varsta de 24 ani, pasagera a autoturismului lovit de trenul IR 1866. “In aceasta seara, in jurul orei 19,25, se prezinta in Compartimentul de Primiri Urgente o pacienta de 24 de ani, din Ghidigeni, pasagera in dreapta, purtatoare de centura de…

- DE NECREZUT Ploaia torentiala din data de 2 iulie a.c., dupa-amiaza a inundat strazile din Barlad. Dar cea mai afectata a fost B-dul Epureanu. Masinile care circulau pe acest bulevard proaspat „modernizat” erau la un pas sa se scufunde, iar cetatenii care mergeau „pe apa” au invadat internetul a de…

- FELICITARI… O tanara de 34 de ani, din Barlad, Teodora Elena Zaldea, absolventa a Facultații de Administrație Publica din cadrul SNSPA București, specializarea Administrație Europeana, a fost numita, dupa ce a susținut un concurs, funcționar public parlamentar. Teodora a absolvit și Facultatea de Drept…

-  UPDATE: Incendiul de la blocul D 2 din Barlad a fost lichidat, dupa aproape 6 ore, in care s-au mobilizat atat pompierii din Barlad, cat și colegii din Huși și Vaslui. Dupa aproape 6 ore, echipajele ISU Vaslui au lichidat incendiul puternic izbucnit la acoperișul blocului D 2 din Barlad. Urmeaza a…

-  DEZASTRU… Un incendiu foarte mare a izbucnit in aceasta noapte la Barlad, la acoperișul un bloc pe strada Mihai Viteazul, unde au fost evacuați toți locatarii a 10 scari! Inițial s-a sunat la 112, anunțand ca arde acoperișul, iar la fața locului a venit o singura mașina de pompieri cu apa și spuma,…

- TURNEU… La finele acestei saptamani, pe 10 și 11 iunie, Vasluiul va fi gazda unei noi ediții a turneului de fotbal juvenil “Turneul Tigrilor”, competiție la care vor participa echipe din orașele Vaslui, Barlad, Huși, Negrești, Iași, Roman, Bacau și Piatra-Neamț. Și-au anunțat prezența 24 de echipe și…

- UPDATE: Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa, o ambulanța SMURD tip B2 (EPA) și echipaje specializate, pentru deblocarea, evaluarea și acordarea primului ajutor victimei unui accident rutier produs pe DE 581, intre localitațile Barlad și Badeana. In accident…