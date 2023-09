Stiri pe aceeasi tema

- Ediția aniversara Astra Film Festival, care va avea loc la Sibiu in perioada 15-22 octombrie, provoaca publicul sa-și activeze toate simțurile și sa priveasca filmele documentare ca pe o oglinda a propriei lumi interioare.

- Peste 25 de filme, romanesti sau straine, unele prezentate in premiera, vor putea fi urmarite la editia Sibiu a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF), care se va desfasura in perioada 7-10 septembrie.Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, editia a 17-a a TIFF Sibiu va avea loc…

- Intre 15 și 22 octombrie AstraFilm Festival 2023 va aniversa 30 de ani de la lansarea celui mai important festival de film documentar din Romania, un proiect inovator inclus de European Film Academy pe lista festivalurilor care au dreptul de a face nominalizari directe pentru European Film Awards. Selecția…

