Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT Iași au inaintat astazi in justiție dosarul intitulat Veranda, in care inculpat este și primarul Mihai Chirica. Alaturi de acesta au mai fost trimiși in judecata directorul Direcției Juridice, Cristina Oțeleanu, și fostul arhitect șef, Alexandru Mustiața. Intregul dosar a plecat de…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a fost trimis in judecata de DIICOT in dosarul „Veranda”, in legatura cu emiterea ilegala a unor autorizatii de construire, beneficiar fiind omul de afaceri Cristin Zamosteanu. Printre cei 26 de inculpati trimisi in judecata se afla functionari din Primaria…

- Procurorii DIICOT Iași au inaintat astazi in justiție dosarul intitulat Veranda, in care inculpat este și primarul Mihai Chirica. Alaturi de acesta au mai fost trimiși in judecata directorul Direcției Juridice, Cristina Oțeleanu, și fostul arhitect șef, Alexandru Mustiața. Intregul dosar a plecat de…

- Tribunalul a respins astazi, 5 aprilie 2024, actiunea deschisa de mai multi procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, dar si ai DIICOT Constanta, in contradictoriu cu Ministerul Public. Printre reclamantii din dosar se afla magistratii Elena Mihaela Mergeane, actualul procuror general…

- Dosarul mitei de la vama Nadlac. Un inspector și 21 de polițiști de frontiera au fost trimiși in judecata. Primeau pana la 600 de euro mita pentru a nu-i verifica pe cetațenii din Republica Moldova, care voiau sa treaca granița spre și dinspre statele din UE. Citește și: Copii cu dizabilitați, inchiși…

- Pe rolul Tribunalului Constanta se afla dosarul 918 118 2024 ce are ca obiect " suspendare executare act administrativ suspendare executare act adm. dispozitia nr 304 31.01.2024 ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 13 februarie 2024 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in…

- Pe rolul Tribunalului Constanta se afla dosarul 4479 118 2022 ce are ca obiect " anulare act administrativ SUSPENDARE ACT ADM AUTORIZATIE NR 829 13.10.2021ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 28 iunie 2022 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de fond, iar ultima…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) – Suceava au anuntat vineri ca efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni asimilate celor de coruptie, in cursul anului 2021, de catre functionari publici in legatura cu fraudarea unor concursuri…