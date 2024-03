Stiri pe aceeasi tema

- Daca va numarați printre persoanele business oriented, persoanele care iși doresc sa-și petreaca timpul liber lucrand la proiectele personale sau care au in familie elevi sau studenți ce au nevoie constanta de materiale imprimate, atunci aflați ca acest articol va este dedicat. Daca va doriți sa achiziționați…

- Nu mai este vreun secret ca iubim lucruri diferite. Nu suntem roboți ca sa avem obiceiuri identice, sa spunem aceleași lucruri, sa ne placa aceleași filme, haine, accesorii…lista poate sa continue la nesfarșit. ...

- Trimis in judecata pentru ca a dat foc primariei in decembrie 2021, Mihai Marin, primarul comunei argeșene Beleți-Negrești, s-a intors in funcție de peste o saptamana. Acest lucru a fost posibil dupa ce magistrații Tribunalului Argeș i-au admis contestația legata de prelungirea controlului judiciar.

- Ex-ministra Finanțelor, Veronica Sirețeanu, are o noua funcție, dupa ce a plecat de la Guvern. Fosta ministra a devenit membru al Asociației Consultanților in Afaceri si Management din Republica Moldova. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a ACAM.

- Presedintele Colegiului Medicilor din Romania, Daniel Coriu, a afirmat ca si-ar dori ca medicii sa fie platiti in functie de performanta si a mentionat ca ar fi normal sa rasplatesti munca pentru ca te demotivezi daca toti angajatii primesc acelasi salariu, potrivit news.ro.Daniel Coriu a fost intrebat,…

- ”Conditiile atmosferice nefavorabile (ninsori abundente) si vantul puternic (viscol) au generat intreruperea accidentala a traficului feroviar in statia Marasesti si ingreunarea circulatiei in zona macazelor”, anunta, luni seara, CFR Calatori. Compania precizeaza ca urmatoarele trenuri stationeaza,…

- Rate mai mici in 2024 pentru romanii cu credite in lei. Reducerile se aplica la date diferite, in funcție de ROBOR sau IRCC Romanii care au credite in lei vor plati rate mai mici in 2024, insa luna din care se va aplica depinde de inicele de referința, ROBOR sau IRCC. Ratele la creditele cu rata curenta…

- Șeful Inspecției de Prevenire din cadrul ISU Prahova a fost schimbat din funcție, dupa tragedia din Tohani, transmite Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU). O echipa de control, condusa de adjunctul pentru prevenire al inspectorului general al IG