- Presedintele Ecuadorului Daniel Noboa a declarat luni stare de urgenta pentru 60 de zile, la o zi dupa ce cel mai periculos infractor din tara a disparut din inchisoarea unde era detinut, informeaza marti Reuters.

- Marius Sumudica a ajuns de urgența in spital. Cu puțin timp in urma, clubul de fotbal turc, Gaziantep, a emis un comunicat oficial prin care a transmis ca antrenorul Marius Sumudica se confrunta cu probleme de sanatate. Iata ce se intampla cu Marius Sumudica!

- In perioada 23-26 decembrie, peste 100 de polițiști au fost in strada, in zonele centrelor comerciale, la targurile de Craciun din municipiu și județ, precum și la lacașele de cult, pentru prevenirea incidentelor negative și fluidizarea traficului.

- Va prezentam astazi aspecte din activitatea echipelor noastre (hidrologi, ingineri, observatori hidrometri, dispeceri) din cadrul Serviciilor Prognoza Bazinala, Hidrologie si Hidrogeologie, Situatii de Urgenta si Sistemelor de Gospodarire a Apelor. Hidrologii si observatorii hidrometri au realizat masuratori…

- Starea de urgența nu va mai fi prelungita, daca situația nu se va agrava, a declarat ministrul Afacerilor Interne, la o emisiune de la Radio Moldova. „Starea de urgența depinde de starea de securitate regionala care exista și care va fi dupa 30 de zile. Ne-am propus ca in aceasta perioada sa avem o…

- In perioada 29 noiembrie ndash; 3 decembrie a.c., politistii de imigrari au inregistrat 575 de cereri de obtinere a avizelor de angajare in munca. Alte 377 de astfel de documente au fost aprobate, iar 36 au fost respinse.Cetatenilor straini le au fost emise 350 de permise de sedere temporara si pe termen…

- Șaisprezece ostatici au fost eliberați de Hamas, miercuri, ultima zi a prelungirii suplimentare a unui armistițiu din razboiul din Gaza dintre Israel și militanții palestinieni, informeaza Rador Radio Romania.Grupul de ostatici a inclus israelieni, cetateni cu dubla cetatenie si cetateni thailandezi,…

- „Starea de urgența declarata inițial de guvernare a fost una falsa. PAS a avut nevoie aceasta ca sa poata guverna prin decizii și ordine ilegale”, afirma liderul PLDM, Vlad Filat. Declarațiile vin, dupa ce PAS a prelungit starea de urgența cu inca 30 de zile, iar ulterior, Olesea Stamate, președinta…