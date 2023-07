Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul și-a asumat prin PNRR sa implementeze tehnologia Building Information Modelling in construcții, urmand ca ulterior toate proiectele cu bani publici sa fie incluse intr-o baza de date.

- Produsul intern brut a crescut intr-un ritm anualizat de 2% in perioada ianuarie-martie, peste estimarea anterioara de 1,3% si prognoza analistilor Dow Jones, de 1,4%. Aceasta este a treia si ultima estimare pentru evolutia PIB-ului in primul trimestru. Rata de crestere a fost de 2,6% in trimestrul…

- Economiștii de la Banca Reglementelor Internaționale, un fel de „brain trust” pentru sistemul monetar mondial, nu sunt un grup predispus sa foloseasca un limbaj alarmist. Cu toate acestea, oficialii au facut apel la o „schimbare urgenta de mentalitate” in randul economiilor avansate, acum ca limitele…

- Economia americana se va contracta la finele anului in curs, spun economiștii Deutsche Bank, care anunța ca inclusiv 2024 va fi un an cu recesiune pentru Statele Unite.Specialiștii bancii germane au o viziune puternic contrastanta cu optimismul din SUA, unde unii economiști vorbesc triumfalist…

- BCE a majorat pentru a opta oara consecutiv rata dobanzii cheie – cea pe care bancile o platesc pentru a plasa numerar in siguranta la banca centrala – cu 25 de puncte procentuale, pana la 3,5%, cel mai ridicat nivel din 2001 incoace. Banca centrala a celor 20 de tari care au adoptat moneda euro spune…

- Creșterea PIB-ului in primele 3 luni a fost +0,1% (trimestru la trimestru), corespunzand cu o creștere anuala de +2,3%. Cifra a fost sub media sondajului Bloomberg, confirmand frana destul de brusca a economiei romanești. Practic, creșterea din primul trimestru s-a injumatațit (2,3% fața de 4,5% in…

- USR a facut bilantul cabinetului de ministri condus de Nicolae Ciuca, inainte de producerea rocadei. Guvernarea PSD-PNL nu ar fi fost posibila fara presedintele Iohannis, cel care a adus PSD la guvernare, cel care a distrus PNL si l-a facut o remorca la PSD, cel care a oprit modernizarea Romaniei,…

- Economia zonei euro a avut o crestere de 0,1% in primul trimestru al anului 2023, in raport cu trimestrul precedent, iar, la nivelul intregii Uniuni Europene, progresul economic este de 0,3%, anunta Oficiul UE pentru Statistici (Eurostat).