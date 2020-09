Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 2 ani de stagnare, piata smartphone-urilor a fost lovita in 2020 de pandemie si data mai multi ani inapoi in ceea ce priveste cifrele vanzarilor. Primul trimestru a adus o scadere cu 20% a vanzarilor de smartphone-uri, iar al doilea trimestru nu doar ca nu a adus sperata revenire, ci a adancit…

- Produsul intern brut (PIB) al Romaniei a experimentat un declin trimestrial de 12,3% in perioada aprilie-iunie dupa cresterea de 0,3% din perioada ianuarie-martie, potrivit datelor semnal publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Fata de acelasi trimestru din anul 2019, economia interna…

- Grupul Digi Communications N.V. a anunțat, vineri, 14 august 2020, rezultatele financiare aferente celui de-al doilea trimestru al anului 2020, incheiat la 30 iunie 2020, cu venituri in creștere cu 5 %, comparativ cu aceeași perioada a anului anterior (EUR 310 milioane, fața de 294 milioane EUR) și…

- Impactul pandemiei in randul constructorilor auto devine tot mai clar odata cu publicarea rezultatelor financiare dupa o prima jumatate de an foarte dificila. In cazul Toyota, perioada aprilie-iunie a insemnat o scadere a profitului cu 98%, la nivelul de circa 130 de milioane de dolari, respectiv cel…

- Honda a inregistrat al doilea trimestru consecutiv cu pierderi pe fondul crizei COVID-19, insa, chiar și in aceasta situație dificila, constructorul spune ca va avea profit pe anul fiscal 2020-2021. In al doilea trimestru din 2020, respectiv perioada aprilie-iunie, vanzarile Honda au scazut cu 40%,…

- Intr-un an cu pandemie de coronavirus, cu scadere economica și chiar criza financiara la nivel global, puține domenii se pot lauda cu menținerea vanzarilor din anii precedenți, daramite cu creșteri ale acestora. Și, cu toate acestea, exista. In fața nevoii de noi echipamente pentru munca și studiu de…

- PIB-ul Statelor Unite s-a contractat cu 32,9% in al doilea trimestru - un al doilea trimestru consecutiv, marcand astfel intrarea oficiala a primei economii mondiale in recesiune, potrivit unei estimari preliminare a Departamentului Comertului, publicata joi, relateaza AFP.Aceasta contractie…

- Economia germana s-a contractat cu un nivel record de 10,1% în al doilea trimestru, cea mai mare scadere înregistrata vreodata, pe masura ce cheltuielile gospodariilor, investițiile în afaceri și exporturile s-au prabușit din cauza pandemiei, relateaza Reuters.„Acesta…