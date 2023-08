Economia Italiei a avut o performanţă surprinzător de slabă în trimestrul 2, o lovitură pentru guvernul Meloni Produsul intern brut (PIB) s-a contractat cu 0,3% pe o baza trimestriala, intre aprilie si iunie, si a crescut cu 0,6% de la an la an, a declarat biroul national de statistica ISTAT. Un sondaj al analistilor Reuters a indicat o stagnare fata de trimestrul anterior si o crestere anuala de 0,9%. Datele negative ingreuneaza obiectivul guvernului privind o crestere economica de 1% in acest an, desi Trezoreria a spus ca tinta ”este inca pe deplin la indemana”. Roma a adaugat ca va continua sa lucreze pentru a implementa programul sau national de investitii post-Covid, finantat de UE, si pentru a reduce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

