Stiri pe aceeasi tema

- Datele prezentate de Oficiul Național pentru Statistica arata ca producția totala de cereale din China a ajuns, in 2023, la 695,41 milioane de tone. Este al noualea an consecutiv in care China inregistreaza o producție de peste 650 de milioane de tone. Creșterea constanta a producției cerealiere nu…

- Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, spune ca nu crede ca bugetul poate suporta creșterea contribuțiilor la pilonul II de pensii de la 1 ianuarie 2024. „Sa vedem finalizata strategia fiscal bugetara prima data. Trebuie luata o decizie in Coaliție pe tema deficitului bugetar.”, a declarat Boloș. „Masura…

- Cresterea economiei romanesti a incetinit la 0,4% in trimestrul trei al acestui an, fata de trimestrul precedent, dupa un avans de 1,3% in trimestrul doi fata de primele trei luni, potrivit Agerpres. Conform datelor Institutului National de Statistica, publicate ieri, fata de acelasi trimestru din anul…

- "Evolutiile macroeconomice din primul semestru si ale indicatorilor sectoriali din perioada ianuarie-august 2023 arata o decelerare mai ampla a activitatii economice pentru anul 2023 (+2,0%) decat cea estimata in ultimele prognoze (+2,8%). Influentele in acest sens au provenit din comportamentul sectorului…

- Romania se confrunta cu o incetinire economica din cauza haosului fiscal și a masurilor populiste. Potrivit datelor revizuite de statistica, PIB-ul a crescut usor peste 1% in perioada ianuarie-septembrie, din creșterea estimata de 2,8% pentru acest an.

- Ritmul de crestere s-a diminuat semnificativ in T3, dupa ce in T2 economia a avut un plus de 1% fața de perioada similara din 2022, iar in T1 cresterea a fost de 2,4%. Institutul Național de Statistica a anunțat o incetinire semnificativa a creșterii economiei romanești. Astfel, in trimestrul trei al…

- Salariile cresc acum mai repede decat prețurile in Marea Britanie, oferind un ragaz angajaților in criza costului vieții, in timp ce locurile de munca vacante continua sa scada, semn ca tensiunile de pe piața muncii se atenueaza, transmite agenția AFP, citata de Boursorama.com și G4media . Creșterea…

- Fondul Monetar International (FMI) a inrautatit estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 2,4% cat estima in aprilie, pana la 2,2%, arata cel mai nou raport „World Economic Outlook”, publicat marti de institutia financiara. Conform noilor prognoze ale FMI, economia romaneasca…