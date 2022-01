Economia globală: motorul e pornit, dar scos din viteză Incetinire in China și Statele Unite, incetinirea brusca a creșterii economiei globale. Omicron, inflația și creșterea ratei dobanzii sunt nori care intuneca orizontul economic la inceputul anului 2022, a avertizat Fondul Monetar Internațional. In 2023, PIB-ul global ar urma sa creasca cu 3,8%, o imbunatatire de 0,2 puncte procentuale fata de precedenta previziune, dar cresterea cumulata […] The post Economia globala: motorul e pornit, dar scos din viteza first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

