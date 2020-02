Stiri pe aceeasi tema

- Economia teritoriului controlat de China a fost afectata de lunile de proteste violente, iar recent, de impactul coronavirusului. Orasul a inregistrat 81 de cazuri de infectare si 2 decese. „Economia Hong Kong are de infruntat provocari enorme anul acesta", a spus miercuri Paul Chan, ministru de Finante.…

- Autoritatile din Hong Kong vor oferi cadouri in bani rezidentilor adulti, pentru a stimula cheltuielile si a reduce sarcina financiara, scrie BBC, potrivit news.ro.Ca parte a bugetului anual, a fost anuntat ca 1.280 de dolari americani vor fi oferiti fiecarui adult cu varsta de peste 18 ani.…

- Coronavirusul a ucis cel puțin 50 de oameni in Iran, pana lunidimineața. Rata deceselor a urcat ingrijorator in orașul Qom.Pana luni dimineața se anunțase decesul a 12 persoane din cauzacomplicațiilor provocate de noul virus.Cel puțin 50 de oameni au murit in orașul iranian Qom din cauza noului coronavirus,…

- Autoritațile din Romania au luat primele masuri in ceea ce privește prevenirea infectarii cu noul tip de coronavirus ce a aparut in China, la doar o zi dupa ce Organizația Mondiala a Sanatații a emis alerta globala.

- Ministerul chinez de Finante si Comisia nationala pentru sanatate din China au alocat suma de 60,33 miliarde de yuani (12,8 miliarde de dolari), pentru a putea tine sub control raspandirea virusului, au anunțat autoritațile de la Beijing, citate de televiziunea australiana ABC.Pana in prezent 81 de…

- Dupa ce virusul din China a ajuns sa se raspandeasca cu rapiditate in toata lumea, autoritatile din Romania au intrat in alerta. Peste 300 de persoane au contactat virusul provocat de noua tulpina de coronavirus, asemanatoare virusului gripal. Peste 100 de cazuri, fiind inregistrate doar in ultimele…

- Romania detine teste pentru depistarea coronavirusului, care a omorat pana acum noua oameni in China. Deocamdata acestea sunt limitate, insa autoritatile de la Bucuresti dau asigurari ca, in curand, acestea vor fi disponibile la nivel national.

- Ministerul Justitiei anunta ca romanul Marius Balo, care se afla de 6 ani intr-o inchisoare din China, dintr-o pedeapsa totala de 8 ani, va fi transferat in Romania, autoritatile chineze aproband acest transfer. Ministerul Justitiei anunta ca romanul Marius Balo, care executa o pedeapsa cu inchisoarea…