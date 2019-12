Stiri pe aceeasi tema

- Teodor Pop (pian, claviaturi), Mihai Moldoveanu (bas) și Szabo Csongor-Zsolt (tobe) – cei trei membri ai trupei timișorene JazzyBIT vor susține ultimul lor concert din 2019 „acasa“, la sfarșitul acestei saptamani. „Incheiem anul in ton festiv cu un concert la Iulius Town Timisoara, chiar inainte de…

- CONCERT… Corul detinutilor de la Penitenciarul Vaslui a ridicat sala in picioare la Concertul de Craciun “Colindam in sat si in cetate”, desfasurat duminica seara, la Sala Polivalenta. Grupul vocal a interpretat mai multe colinde traditionale, pentru care a fost aplaudat minute in sir. De altfel, Sala…

- Eclipsa de Soare de Craciun, Saturn face o schema astrala cu Pluto, iar asta se intampla la 500 de ani. Despre planete grele, momente de cotitura si decizii drastice pentru 2020 ne da detalii astrologul Valeriu Panoiu.

- Misteroasa cometa Cometa 2I/Borisov, care provine din afara sistemului solar a trecut duminica prin cel mai apropiat punct al orbitei sale de Soare, iar la 28 decembrie, va trece si prin apropierea relativa a Pamantului.

- Cel mai spectaculos targ de Craciun din Romania și-a deschis porțile la Sibiu, iar miile de luminite colorate au marcat oficial inceputul sezonului de iarna. Cei care ajung in Piata Mare, anul acesta, vor avea parte si de o surpriza. Organizatorii au montat o roata uriasa, din care se poate admira intreg…

- A mai ramas o zi pana la un fenomen astronomic spectaculos, care va fi vizibil si din Romania. Este vorba despre trecerea planetei Mercur, cea mai mica din sistemul Solar, prin fata Soarelui. The post Fenomen astronomic spectaculos in Romania. Avertismentul experților appeared first on Renasterea banateana…

- Jurnalistul Ion Cristoiu spune ca toate calculele pentru prezidențiale ar putea sa fie rasturnate de o veste pe care a auzit-o din Diaspora, unde se inregistreaza un vot masiv, potrivit Mediafax. Cristoiu a afirmat ca in ultimele zile USR a explodat in sondaje si niciun institut de calibrare a intentiilor…

- In noaptea de luni spre marți este maximul curentului de meteori Orionide. Vor putea fi observate circa 20 de stele cazatoare, intr-o ora. Curentii meteorici mai poarta denumirea populara si de „ploaia de stele cazatoare”. Denumirea are ca sursa de inspiratie un punct luminos, ca o stea, ce pare ca…