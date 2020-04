Stiri pe aceeasi tema

- ​Seful Twitter, Jack Dorsey, care este si director al companiei de servicii financiare Square, a anuntat ca înfiinteaza un fond caritabil în care va investi 1 milard de dolari din capitalul pe care îl detine în cea de a doua companie. Scopul acestui fond va fi initial de a ajuta…

- Guvernul Romaniei a accesat linia de asistenta financiara preaprobata in valoare de 400 milioane de euro acordata de Banca Mondiala pentru a contribui la prevenirea raspandirii pandemiei de Covid – 19 (coronavirus) si la punerea in aplicare a unor masuri in acest scop, a anuntat vineri banca.

- Regatul Unit a depașit inca de joia trecuta cifra de 100 morți in decursul unei zile. Are loc o infestare masiva și rapida cu Covid-19. Drama mare este in special la Londra, confruntata cu un adevarat “tsunami” de bolnavi grav, loviți de virusul ucigaș. Propagarea virusului respectiv, comenteaza experți…

- Asociația Romana de Hipnoza, in parteneriat cu Pro Success Training și Puterea Minții ofera gratuit ședințe de consiliere online, audio și/sau video tuturor cadrelor medicale, asistenți medicali, doctori, brancardieri și personalului medical implicat in lupta impotriva pandemiei Covid-19, precum și…

- Global Records este alaturi de artistii si instrumentistii cu care lucreaza si aloca un buget de 100.000 de euro pentru depasirea acestei perioade dificile. Casa de discuri ofera si o sponsorizare in valoare de 25.000 de euro, suma care va fi folosita pentru echipamente de protectie pentru personalul…

- Italia este cea mai afectata tara din lume dupa China, de cand epidemia de coronavirus si-a facut aparitia si in peninsula. Primul caz s-a inregistrat pe data de 21 februarie, urmand ca in perioada imediat urmatoare, numarul persoanelor depistate pozitiv sa creasca alarmant.

- Ziarul Unirea Astazi va avea loc o videoconferința intre omologii din Romania și alte state europene și autoritațile chineze pentru combaterea pandemiei de COVID-19 Astazi va avea loc o videoconferința intre omologii din Romania și alte state europene și autoritațile chineze pentru combaterea pandemiei…

- Transavia, una dintre cele mai reputate afaceri de familie din Romania și liderul pieței de carne de pasare din Romania se implica in sprijinirea autoritaților de a lupta cu epidemia de coronavirus...