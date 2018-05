Un comando de berete verzi, fortele speciale americane, a fost desfasurat la sfarsitul lui 2017 la granita Arabiei Saudite cu Yemenul pentru a ajuta Riadul sa gaseasca si sa distruga ascunzatorile de rachete ale rebelilor houthi, a informat joi cotidianul New York Times, noteaza AFP.



De la declansarea acestui conflict sangeros in urma cu trei ani, militiile houthi yemenite si-au inmultit tirurile de rachete balistice in directia oraselor saudite.



Potrivit New York Times, care citeaza responsabili americani si diplomati europeni, acesti soldati ai fortelor speciale americane…