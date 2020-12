Anul acesta, sprijinul CJ Timiș s-a materializat prin dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Banat” al Județului Timiș cu bunuri materiale in valoare totala de 5.183.000 lei, acestea urmand sa asigure intervenții mai prompte și mai eficiente. In dotarea inspectoratului menționat au intrat doua autospeciale de prima intervenție și comanda VW AMAROK, in valoare totala […] Articolul Echipamente de ultima generație pentru pompieri, cumparate cu bani de la CJT. Cum se alerteaza echipajele in doua secunde de cand vine apelul la 112 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .