- Experti ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) sunt in drum spre Siria unde isi vor incepe activitatea sambata, a anuntat organizatia joi, potrivit AFP. Organizatia "confirma ca echipa de ancheta a OIAC este in drum spre Siria si isi va incepe activitatea sambata, 14 aprilie 2018",…

- Presedintele SUA Donald Trump se asteapta sa primeasca multumiri din partea Siriei pentru ca a scapat regiunea de teroristii ISIS, spunand ca nu a mentionat cand va avea loc un atac asupra tarii conduse de Bashar al-Assad. Intr-o postare recenta pe reteaua de socializare Twitter, Donald Trump a scris…

- Consiliul de Securitate al ONU a respins marti, in lipsa numarului necesar de voturi, un proiect de rezolutie propus de Rusia care sustinea o ancheta la Douma, in Siria, a Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), transmite AFP. Textul nu a intrunit in favoarea sa decat…

- Rusia va depune marti la ONU un proiect de rezolutie care sa solicite efectuarea ‘unei anchete’ cu implicarea Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) dupa presupusul atac chimic impotriva rebelilor sirieni la Douma (Siria), a anuntat ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de…

- Statele Unite au anuntat inceputul sfarsitului misiunii lor antijihadiste in Siria, insa pretedintele american Donald Trump pare sa fi cedat pentru moment presiunilor consilierilor si aliatilor sai, renuntand la o retragere a trupelor americane, relateaza AFP. ”Misiunea miltara vizand sa eradice” gruparea…

- Patru rachete au fost lansate, astazi, de kurzii din Siria asupra orașului turc Kilis, provocând pagube materiale și ranind o persoana, a declarat Mehmet Tekinarslan, guvernatorul regiunii Kilis, informeaza The Associated Press. Tekinarslan a precizat ca atacul a fost lansat duminica…