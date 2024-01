Stiri pe aceeasi tema

- Meciul Alaves – Real Madrid 0-1 a fost in format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 22:30. Partida conteaza pentru etapa cu numarul 18 din La Liga. In urma acestui meci, Real Madrid a devenit lider in La Liga, cu 45 de puncte. Tot atatea puncte are si Girona, dar madrilenii au un golaveraj […] The post…

- Ianis Hagi (25 de ani) a jucat din minutul 59 pentru Alaves in meciul cu Real Madrid, scor 0-1 , in etapa #18 din La Liga. Hagi a intrat in locul lui Guridi, cand echipa lui juca de 5 minute cu om in plus. Nacho, capitanul lui Real Madrid, fusese eliminat. Ianis nu a stralucit cu Real, a fost in nota…

- Manchester City poate ramane la șase puncte in spatele liderului Liverpool dupa etapa cu numarul 17 din Premier League. Cetațenii au condus cu 2-0, dar au fost egalați in prelungiri de Crystal Palace.

- Juventus – Inter a fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. Cel de-al 250-lea episod din Derby d’Italia s-a incheiat cu o remiza. Bianconerii au ratat sansa de a urca pe primul loc in Serie A si raman la doua puncte in spatele rivalilor de la Inter. Clasamentul s-a modificat in La Liga. Pe primul […] The…

- Ianis Hagi a trecut pe langa primul sau gol in La Liga, dar a irosit un penalty in victoria lui Alaves cu Almeria, scor 1-0. Romanul a ratat de la punctul cu var inainte de pauza, la 0-0. In cel mai bun moment dupa accidentarea care l-a ținut un an pe tușa, Ianis a fost extrem de aproape sa „sparga…

- Continue reading Moment NEGRU pentru Ianis Hagi la cateva minute dupa o clipa de magie! A trimis mingea incredibil, mult peste, din penalty! Putea sa marcheze primul gol in La Liga pentru Alaves. Video at Info real.

- Echipa spaniola FC Barcelona a invins sambata, in deplasare, scor 1-0, formatia Real Sociedad, intr-un meci al etapei a 12-a din La Liga, scrie news.ro.Pe Reale Arena, din San Sebastian, Ronald Araujo a inscris cu o lovitura de cap, in minutul 90+2, fructificand centrarea lui Ilkay Gundogan.…

- Ianis Hagi (24 de ani) a ajuns in aceasta vara in La Liga, dupa ce Alaves l-a imprumutat timp de un sezon de la Rangers. De atunci, mijlocașul ofensiv a evoluat pentru basci in șase partide, insa nu a reușit sa contribuie la vreun gol. Totuși, cele șase meciuri le-au fost de ajuns jurnaliștilor spanioli…