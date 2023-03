Stiri pe aceeasi tema

Sportiva romana Roxana Sidi s-a clasat pe locul 8 in proba feminina de pusca, sambata, la Campionatele Europene de tir sportiv - 10 metri aer comprimat de la Tallinn (Estonia), potrivit Agerpres.Sidi a fost a saptea in calificari, cu 630 de puncte, dar a terminat pe ultimul loc in finala de 8, cu…

Echipa feminina de sabie a Romaniei, compusa din Amalia Covaliu, Alexandra Mitrus, Ilinca Pantis si Amalia Stan, s-a clasat pe locul 7, luni, la Campionatele Europene de scrima pentru juniori de la Tallinn (Estonia).

Sportiva romana Amalia Stan a castigat medalia de bronz in proba individuala de sabie, sambata, la Campionatele Europene de scrima pentru juniori de la Tallinn (Estonia), anunța Agerpres.

Echipa feminina de sabie a Romaniei a cucerit medaliile de aur la Campionatele Europene de scrima pentru cadeti de la Tallinn (Estonia), joi, dupa ce a invins Ungaria cu scorul de 45-40 in finala. Amalia Covaliu, Anastasia Fusea, Alexandra Mitrus si Rosemarie Benciu, antrenate de Irina Covaliu, au trecut…

- Echipa feminina de sabie a Romaniei a cucerit medaliile de aur la Campionatele Europene de scrima pentru cadeti de la Tallinn (Estonia), joi, dupa ce a invins Ungaria cu scorul de 45-40 in finala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

Romania a obtinut doua medalii, argint si bronz, in proba feminina de sabie a cadetelor, marti, la Campionatele Europene de scrima pentru cadeti si juniori de la Tallinn (Estonia).

Romania participa cu o delegatie de 42 sportivi, inscrisi la toate armele, la editia 2023 a Campionatelor Europene de scrima pentru cadeti si juniori de la Tallinn (Estonia), prevazute intre 21 si 28 februarie, potrivit Agerpres.

Mai multe state membre și-au unit forțele pentru a face presiuni in vederea diluarii unei iminente revizuiri a legislației privind transportul animalelor, insistand ca practica nu ar trebui sa fie interzisa complet, data fiind importanța ei pentru sectorul agroalimentar.