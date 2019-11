Ecaterina - cea mai frumoasă și mai inteligentă fată din istoria omenirii CHIȘINAU, 25 nov – Sputnik. Maica Domnului este in afara oricaror comparații, iar titlul de „cea mai frumoasa și mai inteligenta fata” din istorie l-ar merita Sfanta Ecaterina, prințesa mucenica. Ecaterina, fiica unui principe nobil din Roma Antica, era o fecioara deosebit de frumoasa si de o inteligenta fara seaman la varsta de 17-18 ani. Vestea despre intelepciunea si frumusetea ei se raspandise in lumea larga, potrivit sinaxarelor. Imparatul roman Maximian (co-imparat cu Diocletian) o credea demna de tronul imparatesei. Ecaterina și-a demonstrat inteligența deosebita in fata unui… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

- Sfânta Mucenița Ecaterina, fiica principelui Consta, a trait în timpul împaratului Maximian, la începutul secolului al IV-lea. Cunoștea foarte bine limba greaca și limba latina și avea cunostințe temeinice de astronomie și de oratorie. Sfânta Mucenița Ecaterina…

