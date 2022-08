EBA e de nerecunoscut! A slăbit îngrijorător /FOTO EBA, alias Elena Basescu, a ajuns de nerecunoscut. Daca, dupa cea de-a treia naștere s-a pus serios pe slabit, fiind laudata pentru silueta impecabila, la doi ani de atunci fiica fostului președinte al Romaniei a ajuns ”piele și os”. Mezina lui Traian Basescu, care inainte sa ajunga mama și europarlamentar a fost model, i-a ingrijorat pe toți toți cei o știu cu ultimele sale apariții. EBA a dat jos in ultimii trei ani mai mult de 30 de kilograme, dupa parerea multora fiind nu slaba ci in pragul anorexiei. Și ultimele instantanee postate chiar de ea o arata pe EBA la o nunta ori o ședinta de mișcare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

