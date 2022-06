Stiri pe aceeasi tema

- Shakira și Pique țin capul de afiș al presei mondene din Spania, cei doi fiind tot mai aproape de o desparțire dupa ce fundașul Barcelonei ar fi inșelat-o pe cantareața in varsta de 45 de ani.

- In urma cu cateva zile, presa din Spania a scris ca Shakira și Gerard Pique sunt pe punctul de a se desparți, din cauza infidelitații fotbalistului Barcelonei. Recent, ei au aparut impreuna și s-au aratat deranjați ca au fost fotografiați. Ieri, Gerard Pique și-a facut apariția in fața casei in care…

- De la Nistru pan’ la Tisa spune comentand editorialul Despre munca intr-o peștera calda Munca intr-o peștera calda te face sa nu-ți mai vezi țara, dezmațul strainilor pe țara ta. Zile trecute am fost in satul bunicilor peste Olt de Avrig. De ani de zile, firma Geiger Transilvania (!) scote valast din…

- Echipa naționala de rugby a Romaniei a obținut calificarea directa la Cupa Mondiala din 2023, organizata de Franța. Reprezentativa Spaniei a fost descalificata, din cauza folosirii unui jucator neeligibil. Ibericii pot face apel. Romania va face parte din grupa B la Cupa Mondiala, alaturi de Africa…

- Zeci de mii de oameni au fost probabil uciși in orașul Mariupol, situat in sudul țarii, de la invadarea Rusiei, potrivit președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, citat de BBC. Estimarea a fost facuta in timpul unui discurs ținut in fața Parlamentului din Coreea de Sud. „Mariupol a fost distrus, exista…

- Salariile celor mai importanți fotbaliști ai planetei, de la Cristiano Ronaldo pana la Messi sau Neymar, au fost dezvaluite intr-un amplu material publicat de Marca. Sunt vizate campionatele de top ale planetei, Spania, Frana, Anglia, Italia și Germania. Jurnaliștii spanioli s-au gandit sa raspunda…