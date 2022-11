E jale la Lungulețu, oamenii nu mai vor să culeagă varza (Foto) Legumicultorii din Lungulețu, județul Dambovița, o importanta zona legumicola, nu mai vor sa culeaga varza de pe camp, din cauza prețului foarte mic, care pornește chiar și de la 30 de bani pe kilogram. Cum nu dispun de spații de depozitare, aceștia prefera pur și simplu sa distruga cultura, decat sa stranga varza, pentru ca i-ar costa prea mult. Daca in urma cu o luna, cand gospodinele cautau varza pentru murat, prețul ajunsese chiar și la 1,5 lei/kg, acum vorbim de 30-50 de bani pe kilogram, deloc stimulator pentru fermieri, așa ca mulți au bagat deja freza in varza. Iși pun, insa, speranțele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A fost un an bun pentru producția de varza. Legumicultorii din Lungulețu, Dambovița, comuna recunoscuta pentru producția de legume, spun ca este varza din belșug atat pe campuri, cat și in depozite.

- Halloween este una dintre cele mai vechi sarbatori inca pastrate, in forma camuflata, profana, si in ziua de azi, ca de altfel si Craciunul, poate singurul care o intrece in popularitate si promovarea kitsch-ului ca substitut religios. Milioane de oameni celebreaza Halloween-ul cu costume, trick-or-treat…

- Daca cu ceva vreme in urma, romanii mergeau sa-și faca cumparaturile la bulgari, acum roata s-a inversat și vecinii de peste Dunare vin ei la noi pentru aprovizionare. Cum prețurile sunt mai mici la noi, pe langa lactate, zahar sau oua, de exemplu, bulgarii au ajuns sa cumpere chiar și legume, roșii…

- Reporter: Cat va costa un kilogram de carne de porc de Craciun?Petre Daea: Nu e mic prețul dar… este prețul cel mai mic la produsele agricole in Romania. jReporter: Cat sa iși puna romanii deoparte pentru carnea de porc?Petre Daea: Nu trebuie sa iși puna deoparte. Suntem atenți, mancam mereu din ce…

- De cate ori n-am auzit cu toții expresia a face varza nu știu ce… Ori a fi varza la ceva. Fapt care a facut ca, uneori, varza, biata de ea, altminteri un aliment foarte indragit și benefic pentru organism, sa cada, oarecum, in derizoriu. Ca avem cuvantul varza de la daci, impreuna cu mazare și viezure…

- Cercetatorii de la Universitatea din Washington au descoperit ca urșii bruni au opt proteine care ii ajuta sa nu faca diabet, deși mananca peste masura inainte de a intra in hibernare. Vestea buna este ca și omul are aceste proteine, transmite Euronews. Inainte de hibernare, urșii bruni mananca mult,…

- Lumea științei și-a dat intalnire cu publicul din Buzau. Pe langa activitațile puse la cale de Muzeul Județean, cercetatorii au celebrat știința impreuna, in condiții de siguranța totala, reuniți la Eurocampus din Buzau; aici cercetatorii din Galați au organizat cateva standuri interactive, pe langa…

- Chiriile incep sa se scumpeasca in marile centre universitare din Romania, pe ultima suta de metri. In mai puțin de o luna și jumatate studenții vor merge din nou la cursuri. Pe masura ce se aproprie inceperea unui nou an universitar se scumpesc și chiriile in marile centre universitare de la noi din…