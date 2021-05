Stiri pe aceeasi tema

- Un segment semnificativ din racheta chineza reintrata duminica in atmosfera Pamantului s-a dezintegrat deasupra Oceanului Indian, a anuntat agentia spatiala a Chinei, dupa speculatii intense despre locul in care ar putea cadea acest obiect de 18 tone, relateaza DPA si AFP. "Conform monitorizarii si…

- Ramașițele celei mai mari rachete spațiale trimise pe orbita de China au cazut duminica in Oceanul Indian, in apropierea insulelor Maldive, iar cele mai multe dintre componente au ars la reintrarea in atmosfera, a anuntat presa chineza de stat, citeaza Reuters, potrivit News.Presa chineza a raportat…

- Resturile celei mai mari rachete chineze au ajuns duminica in Oceanul Indian, dupa ce mare parte din componente au ars la reintrarea in atmosfera, a anuntat presa chineza de stat, citeaza Reuters relateaza news.ro In ultima saptamana au fost facute mai multe speculatii si au fost emise previziuni…

- Ramașițele celei mai mari rachete chinezești urmeaza sa reintre in atmosfera in prima parte a zilei de duminica, potrivit unui centru de cercetare spațiala ce este finanțat de guvernul Statelor Unite, transmite Reuters. Racheta Long March 5B a fost lansata pe 29 aprilie de la baza aerospațiala…

- Huawei a anunțat, la cea de-a 19-a expoziție internaționala a industriei de automobile din Shanghai, ca va comercializa, alaturi de compania auto chineza SERES, un vehicul electric – noul SERES SF5, ce va fi disponibil in magazinele Huawei din toata China. Este pentru prima data, cand Huawei include…

- Taiwanul va lupta pana la capat daca China va ataca, a declarat, miercuri, ministrul sau de Externe, adaugand ca Statele Unite considera ca exista acest pericol, pe fondul creșterii presiunii militare a Beijingului, inclusiv cu manevre ale unui portavion in apropierea insulei. Taiwan, insula revendicata…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marți ca nu mai exista relații între țara sa și Uniunea Europeana, acuzând Bruxelles-ul de „distrugerea mecanismelor construite de-a lungul anilor”, relateaza Euractiv,„Nu exista relații cu Uniunea Europeana ca…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a fost resimtit, vineri, la Nagqu, in Regiunea Autonoma Tibet din sud-vestul Chinei, conform Centrului Retelelor Seismologice din China (CENC), informeaza Xinhua. Seismul, cu epicentrul la o adancime de 10 kilometri, potrivit CENC, s-a produs vineri, la 14:11, ora Beijingului.…