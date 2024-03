Ora pamantului, marcata la Constanta

La fel ca in fiecare an, la sfarsitul lunii martie, Primaria Municipiului Constanta se alatura celui mai mare eveniment de mediu ndash; Ora Pamantului. Astfel, sambata, 23.03.2024, intre orele 20:30 ndash; 21:30, se va stinge lumina la sediul institutiei.Ora Pamantului este o sarbatoare globala anuala in care milioane de oameni,… [citeste mai departe]