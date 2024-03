E-Factura, o sursă continuă de confuzie! Zeci de întrebări, niciun răspuns Ministerul Finanțelor a organizat un webminar pe tema e-Factura unde se presupune ca reprezentanții companiilor ar fi trebuit sa plece cat mai lamuriți. Doar ca nu a fost așa. Problemele cu sistemul e-Factura raman inca o sursa de confuzie pentru contribuabili, care așteapta clarificari și imbunatațiri. In cadrul unui webinar organizat de Fisc, Albert Fruth, reprezentant ANAF, a abordat diverse intrebari practice cu care se confrunta contribuabilii in utilizarea acestui sistem. Exista inca discuții in curs cu privire la prelungirea perioadei in care nu se aplica amenzi pana la 1 iunie, insa pana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

