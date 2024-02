Stiri pe aceeasi tema

- Lucrurile se schimba de la 1 iulie in privința e-Factura, cand va trebui folosit doar acest sistem creat de Ministerul Finanțelor pentru transmiterea și primirea facturilor. Practic, va fi o noua etapa care va schimba fluxurile interne ale companiilor.

- Plafonul de garantare destinat Programului Noua Casa, ediția 2024, in valoare de 1 miliarde lei, a fost aprobat in ședința de guvern din 31.01.2024. Pentru a facilita accesarea programului, costurile cu garantarea creditului și a onorariilor notariale au fost diminuate. Noua Casa ramine in continuare…

- Ministrul Finanțelor a anunțat ca situația in ceea ce privește sistemul RO e-Factura va fi analizata, fiind luata in calcul și o posibila amanare a termenului de la care incep sa fie aplicate sancțiuni pentru comercianți. "Luam in calcul, in funcție de gradul de conformare a contribuabililor la modulul…

- "Astazi, la ora 11.00, la sediul MF a fost programata o intalnire intre conducerea instituției și o delegație formata din reprezentanții fermierilor și transportatorilor.Din motive care nu ne sunt cunoscute, delegația acestora nu s-a prezentat la intrevedere și a solicitat amanarea discuțiilor pentru…

- Peste 5 milioane de facturi au fost expediate cu succes in sistemul e Factura, in primele zile de functionare, valoarea totala a acestora fiind de 25 miliarde de lei.Peste 5 milioane de facturi au fost expediate cu succes in sistemul e Factura, in primele zile de functionare, valoarea totala a acestora…

- Anunțul Ministerului Finanțelor și ANAF privind intrarea in vigoare a obligativitații e-Facturii. De cand devine aceasta obligatorie la noi in țara. Data exacta. Ce prevede proiectul de act normativ.