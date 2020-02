Stiri pe aceeasi tema

- Mingea de foc a fost vazuta si filmata in noaptea de marti spre miercuri. Potrivit Departamentului de Seismologie si Vulcanism al Institutului de Investigatii Geologice si Atmosferice din Mexic, explozia prinsa pe camere a fost rezultatul frecarii meteoritului cu atmosfera Pamantului , ceea ce cauzeaza…

- In data de 14.02.2020, in jurul orei 15:25, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata despre faptul ca, in zona unui bloc de locuinte din municipiul Hunedoara, unei femei i-a fost smulsa din mana o geanta, iar aceasta a cazut, lovindu-se la cap. Echipa operativa și patrulele de ordine…

- Jeff Bezos s-a intalnit cu anchetatorii FBI in aprilie 2019, dupa ce acestia au primit informatii legate de un presupus atac cibernetic asupra telefonului mobil al sefului Amazon, pus la cale de Arabia Saudita, transmite The Guardian.

- Riscul contactarii coronavirusului prin intermediul coletelor venite din China a fost studiat de catre autoritațile din Statele Unite ale Americii.Aceștia au ajuns la concluzia ca sunt șanse minime de imbolnavire cu noul coronavirus prin coletele expediate din China. Oficialitați din domeniul sanatații…

- Francezul Bernard Arnault, actionarul majoritar la LVMH, grupul de lux care detine marcile Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Chandon si Tiffany & Co, a devenit cel mai bogat om din lume, devansandu-l pe americanul Jeff Bezos, fondator si CEO al Amazon, informeaza

- Pana de curand cel mai bogat om al lumii, Jeff Bezos se afla in centrul unui scandal mediatic dupa donația sa pentru combaterea incendiilor din Australia. Donația pe care fondatorul Amazon a facut-o este echivalenta cu 0.00059% din valoarea totala a averii pe care acesta o deține. Desigur, dupa ce anunțul…

- Indicele Nasdaq al Bursei de pe Wall Street a depasit pentru prima data pragul de 9.000 de puncte, in debutul sedintei bursiere de joi, in timp ce indicele Standard and Poor's 500 a ajuns la un nou nivel record, pe fondul optimismului privind relatiile comerciale dintre SUA si China, si a datelor…

- "Existential" este cuvantul anului 2019, au stabilit redactorii de la Dictionary.com, dupa ce au pus in balanța evenimentele care au avut loc in acest an, dar și frecvența cu care un cuvant a fost folosit in ultimele 12 luni, scrie libertatea.ro. "EXISTENTIAL" a fost propulsat pe primul loc…