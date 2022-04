E-Distribuție, investiție de 500.000 de euro în centrale fotovoltaice și trei stații de transformare E-Distributie, operatorul de distribuție a energiei electrice parte a grupului Enel, a instalat sisteme integrate de producere și stocare a energiei regenerabile in valoare de circa 500.000 de euro in trei stații de transformare din regiunile in care iși desfașoara activitatea: Muntenia, Dobrogea și Banat. Cele trei centrale fotovoltaice au incluse baterii Li-Ion de 100 […] Articolul E-Distribuție, investiție de 500.000 de euro in centrale fotovoltaice și trei stații de transformare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- E DISTRIBUTIE a investit circa 500.000 de euro in centrale fotovoltaice si solutii de stocare instalate in trei statii de transformare, pentru cresterea eficientei energetice. Centralele fotovoltaice asigura o productie anuala de peste 330 MWh si acopera intregul necesar de consum pentru cele trei statii…

- Alba Iulia: Mega-investiție unica in Romania, pentru retehnologizarea unei stații cheie din sistemul energetic național Comitetul de Investiții a aprobat joi, 7 aprilie, suma de aproximativ 1,4 miliarde de euro pentru a finanța, din Fondul pentru Modernizare, proiecte importante pentru modernizarea…

- Astazi vremea va fi mai calda decat in mod normal la aceasta data, desi valorile termice vor fi in scadere fata de ieri in cea mai mare parte a tarii. Temperaturile maxime se vor incadra intre 13 si 24 de grade, cu cele mai ridicate valori in Baragan. Cerul va avea innorari temporare in regiunile estice…

- Prognoza meteo- 7 martie 2022, precipitații mixte in Banat și in Crișana, mai ales ninsori in Oltenia, Muntenia și Dobrogea și doar ninsori la munte The post Prognoza meteo- 7 martie 2022, precipitații mixte in Banat și in Crișana, mai ales ninsori in Oltenia, Muntenia și Dobrogea și doar ninsori la…

- Astazi, vremea se va raci accentuat in sud, sud-est si in centru, insa in cea mai mare parte a tarii valorile termice se vor situa usor peste mediile multianuale ale perioadei. Vor fi precipitatii slabe, mai ales ploi, pe arii relativ extinse in Oltenia, Muntenia si sudul Moldovei si local in Banat…

- Vești importante pentru agricultori, mai ales ca in unele zona din țara seceta se face simțita. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) informeaza ca, in urmatoarele doua saptamani (14 – 27 februarie), regimul termic prognozat va fi, in general, unul cald, cu temperaturi maxime pozitive in aproape…

- Potrivit unui sondaj Avangarde, citat de g4media.ro, 60- dintre votantii AUR au studii la nivel de liceu sau postliceala, iar 30- studii sub liceu. 80- dintre ei sunt impotriva certificatului verde la locul de munca, desi doar 40- dintre ei au un loc de munca, 32- declarandu-se fara ocupatie. Sondajul…

- Temperaturile maxime vor fi de la -5...-3 grade in Maramures si Transilvania pana spre 5...6 grade in Muntenia si in Oltenia. Vor fi precipitatii slabe, sub forma de ninsoare in Maramures, Transilvania si la munte. Vom avea ninsori și in Crisana, Dobrogea si jumatatea de est a Munteniei, iar in Banat…