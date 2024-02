Vreme 12 februarie. Temperaturi de primăvară și vânt de cod galben Astazi, temperaturile vor fi mai scazute fata de intervalul precedent, insa se vor mentine cu mult peste mediile multianuale specifice acestei date. Dinspre regiunile sud-vestice aria ploilor se va extinde treptat si va cuprinde cea mai mare parte a tarii. Vor fi mai ales averse si izolat descarcari electrice in Banat, Crisana, Oltenia, Muntenia si Transilvania. In Transilvania, in nordul Olteniei si al Munteniei, cantitatile de apa vor fi insemnate (peste 15...20 l/mp). Vantul va avea intensificari in Dobrogea, jumatatea estica a Munteniei si sudul Moldovei, unde vor fi rafale in general de 50...60… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

