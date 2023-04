Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a anuntat ca a suferit o ruptura de ligamente la glezna stanga, marti, in optimile de finala ale turneului feminin de tenis de la Miami. „Rezultatele arata ca am doua ligamente rupte la glezna stanga. Este greu de precizat exact cand va dura (recuperarea),…

- Bianca Andreescu a anuntat ca a suferit o ruptura de ligamente la glezna stanga, marti, in optimile de finala ale turneului feminin de tenis de la Miami. Campioana la US Open in 2019 s-a prabusit pe teren tipand de durere, tinandu-se cu mainile de glezna, in timpul setului al doilea al meciului cu rusoaica…

- Bianca Andreescu - Emma Raducanu, meci contand pentru primul tur al turneului de tenis de la Miami, este programat, marti, 21 martie, in sesiunea care incepe de la ora 17:00 (ora Romaniei), si va fi transmis in direct de Digi Sport 2.

- Carlos Alcaraz a revenit pe primul loc in clasamentul ATP dupa ce s-a impus in finala turneului Masters 1000 de la Indian Wells. Tenismanul in varsta de 19 ani l-a invins in ultimul act pe rusul Daniil Medvedev, in doua seturi, cu 6-3, 6-2. Spaniolul a profitat de absența sarbului Novak Djokovic si…

- Dupa ce a ajuns in sferturile Indian Wells, Sorana Cirstea (32 de ani) a urcat 9 locuri in clasament. WTA a publicat azi noul clasament din circuitul feminin, dupa Indian Wells, turneu caștigat de Elena Rybakina. Poloenza Iga Swiatek (21 de ani) se menține pe primul loc, in tip ce Rybakina a urcat 3…

- Pam Shriver, una dintre cele mai bune jucatoare de dublu din istorie, a criticat modul in care antrenorul Stefano Vukov a reacționat in timpul meciurilor pe care eleva sa, Elena Rybakina, le-a disputat la Australian Open 2023. La scurt timp dupa ce postarea legendei tenisului american a fost distribuita…

- Jucatoarea bielorusa Aryna Sabalenka, numarul 5 mondial, a castigat sambata primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, invingand in finala pe Elena Rybakina, din Kazakhstan, cu 4-6, 6-3, 6-4, si obtinand primul ei trofeu de turneu major din cariera.

- Bianca Andreescu și Emma Raducanu s-au calificat in turul al doilea de la Australian Open 2023, in urma victoriilor obținute in prima zi a competiției de la Melbourne. Aflata pe locul 43 in clasamentul mondial, Andreescu a avut nevoie de o ora și 41 de minute pentru a trece de cehoaica Marie Bouzkova…