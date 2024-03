Stiri pe aceeasi tema

- Paul Iacob, jucatorul echipei Rapid, a acuzat arbitrajul lui George Gaman dupa infrangerea suferita de formatia sa vineri seara, cu Farul, scor 1-2, potrivit news.ro „A fost un meci greu. Am simtit ca putem merge peste ei. Tot meciul a fost ciudat, pentru ca am avut ocazii foarte, foarte, foarte…

- Paul Iacob (27 de ani), fundașul central de la Rapid, a criticat dur arbitrajul, dupa ce echipa lui a pierdut cu Farul, scor 1-2, in prima runda a play-off-ului. Iacob considera ca arbitrajul i-a ajutat pe cei de la Farul in aceasta seara și l-a criticat pe „centralul” George Gaman, dar și pe cei aflați…

- Farul s-a impus in deplasarea cu Rapid, scor 2-1, in runda inaugurala a play-off-ului din Superliga Romaniei. Cristiano Bergodi și-a ieșit din fire și a sarit la „centralul” George Gaman. Scandalul in care au fost implicați mai mulți membri marcanți ai Peluzei Nord, in frunte cu liderul Liviu „Bocciu”…

- Giuleștenii au protestat vehement in minutul 67 al meciului Rapid - Farul, considerand ca n-ar fi trebuit sa se ajunga la faza in care Razvan Oaida a vazut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. In minutul 82 a venit randul constanțenilor sa se planga. Peluza giuleșteana a fost tacuta la meciul…

- Rapid - FCSB este capul de afiș al ultimei etape a sezonului regulat din SuperLiga Romaniei, iar giuleștenii au decis ca meciul sa se dispute pe Arena Naționala. Oficialii clubului au anunțat ca au fost vandute toate biletele pentru gazde.

- Cristiano Bergodi a prins curaj si le-a avertizat pe rivale dupa Farul – Rapid, scor 0-0, in etapa a 21-a a Ligii 1. Antrenorul giulestenilor este multumit de punctul obtinut in deplasarea cu campioana Romaniei si le-a transmis fanilor ca, dupa reluarea campionatului, esta gata sa lanseze un asalt total…

- Gica Hagi (58 de ani) a prefațat duelul dintre Farul și Rapid, din ultima etapa a anului 2023. Farul - Rapid este programat miercuri, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Gica Hagi vrea sa incheie anul 2023 cu o victorie in fața propriilor…