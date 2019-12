Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, l-a demis pe seful Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara, Cristian Ispravnic. Acesta este urmarit penal sub control judiciar in voluminosul dosar „spagi pentru PSD”. Cel mai probabil, ca interimar va fi numit fostul director Horatiu Simion,…

- Deputatul PSD Luminița Jivan, președintele PSD Caraș Severin, a venit, astazi, la ora 9, la sediul DNA Timișoara, insoțita de un avocat. Jivan a fost citata in calitate de martor, dupa ce numele sau a aparut in discuțiile interceptate in dosarul de corupție de la Direcția Regionala de Drumuri și Poduri…

- Șpagi care ar fi ajuns la anumite persoane din Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara și la PSD Arad au „pornit” un dosar achetat de DNA in care se fac percheziții la parlamentari din Vestul țarii și la DRDP Timișoara. DNA face percheziții la sediul PSD Arad, in timp ce deputatul Florin Tripa…

- USR Timis are completa echipa pentru alegerile locale de anul viitor. Dupa Dominic Samuel Fritz desemnat sa castige Primaria Timisoara, seful filialei, Cristian Mos, a anuntat ca va candida pentru postul de sef al Consiliului Judetean. Deocamdata pe plan intern, in competitia din partid, una in care,…

- Doru Vișan a fost eliberat, miecuri, din funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei, printr-un ordin al primului ministru Ludovic Orban. Deocamdata nu au aparut și noile nume care vor completa echipa ministrului Virgil Daniel Popescu la Ministerul Economiei, insa, surse politice il…

- PNL Timis a stabilit numele celui care va prelua functia de prefect de Timis in guvernarea liberala. Este vorba de Liliana Onet, care a mai detinut functia de subprefect in perioada USL (2012-2014). Nume surpriza vehiculat pentru functia de subprefect. The post S-a batut in cuie. PNL mizeaza tot pe…

- Peste opt milioane de lei au fost alocate pentru lucrarile efectuate de Directia de Drumuri si Poduri Timisoara pe soselele nationale din zona sa de actvitate. In total, peste 45 de kilometri de drum au beneficiat de imbunatatiri, am aflat de la DRDP Timisoara. In cadrul Planului de intreținere periodica…

- Doua femei, o mama de 58 de ani și fiica ei, au fost salvate de reprezentanții Direcției de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara – DASTM. Acestea au fost evaluate psihiatric și au fost transferate, intr-o prima faza, la Spitalul de Psihiatrie din Gataia. Cele doua femei scormoneau prin gunoaie,…