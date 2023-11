DUȘ RECE PENTRU NAȚIONALA DE BASCHET FEMININ A ROMÂNIEI Reprezentativa feminina a Romaniei a cedat in fata nationalei similare a Slovaciei, cu scorul de 77-93 (23-25, 21-24, 12-23, 21-21), in cadrul celui de-al doilea meci din Grupa F a campaniei FIBA Women’s EuroBasket 2025 Qualifiers. Dupa un an de pauza, conform sistemului competitional FIBA, cele patru echipe din Grupa F, Romania, Islanda, Turcia si […] Articolul DUȘ RECE PENTRU NAȚIONALA DE BASCHET FEMININ A ROMANIEI a aparut prima data pe Ziarul Dambovita . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa feminina a Romaniei s-a impus mai clar decat o arata scorul final, in fata nationalei similare a Islandei, cu 82-70 (29-19, 16-19, 20-16, 17-16), intr-un meci disputat la Constanta si care a contat pentru prima etapa din Grupa F a FIBA Women’s Euroasket 2025 Qualifiers. Duminica seara,…

- Nationala feminina de baschet a Romaniei intalnește, duminica seara, de la ora 18.00, la Constanța, formația Slovaciei, in cel de-al doilea meci din grupa F de calificare pentru Campionatul European din 2025. Selecționata tricolora, antrenata de brașoveanul Dan Calancea, a inceput cu dreptul aceste…

- Nationala de baschet feminin a Romaniei a fost invinsa duminica, la Constanta, de reprezentativa Slovaciei, scor 93-77 (49-44), in al doilea meci din grupa F a preliminariilor Campionatului European din 2025, potrivit news.roPrincipalele marcatoare ale partidei au fost Irimia 21 puncte, Virjoghe…

- Nationala feminina de baschet a Romaniei a invins echipa Islandei, cu scorul de 82-70 (29-19, 16-19, 20-16, 17-16), joi seara, la Constanta, in primul sau meci din Grupa F a preliminariilor Campionatului European - EuroBasket 2025.Tricolorele au luat o optiune pentru victorie inca din primul sfert,…

- Nationala de baschet feminin a Romaniei va evolua in grupa preliminara F, cu reprezetantivele Turciei, Slovaciei si Islandei, potrivit tragerii la sorti de marti, de la Mies, potrivit news.ro.In calificari participa 36 de echipe nationale, intre care si Romania, iar gazdele turneului final – Cehia,…

- Federatia Romana de Baschet anunta ca organizeaza o selectie nationala pentru sportivii din generatia 2008, selectie ce va sta la baza constituirii lotului national masculin U16. Aceasta echipa nationala a Romaniei (16 jucatori ) va participa la FIBA U16 European Championship, Division B, din vara anului…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a obtinut o victorie istorica, luni, la Tel Aviv, cu campioana olimpica Franta, scor 3-1, in ultimul meci din grupa D a Campionatului European. Tricolorii obtin astfel calificarea in optimile de finala.Scorul pe seturi a fost 25-23, 16-25, 25-18, 25-21, conform…

- Romania a cedat in fața Franței, 1-3 (23-25, 16-25, 25-21, 23-25), in optimile de finala ale Campionatului European, o partida disputata in Palazzo Wanny din Florența, in fața a 3.500 de spectatori. ”Tricolorele” au inceput crispat, cu presiunea rezultatului atarnand greu pe umeri și au fost conduse…