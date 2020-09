Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 4 a anuntat ca patru elevi de la trei unitati au fost confirmati cu coronavirus. Salile de curs in care acestia au invatat vor fi dezinfectate. Citeste si: Cinci profesori din Timisoara s-au infectat cu coronavirus. Liceul a intrat in scenariul ROSU "Totodata, autoritatea…

- Zile libere pentru elevi si profesori pentru alegerile locale din 27 septembrie. Elevii si profesorii au revenit la scoala in ciuda pandemiei de coronavirus. Mai multe reguli au fost impuse de autoritati pentru a evita raspandirea coronavirusului in unitatile scolare. Saptamana viitoare, insa, vor fi…

- Grupul de Comunicare Strategica prezinta o serie de reguli și recomandari pe care elevii trebuie sa le aiba in vedere odata cu inceperea anului școlar pentru a preveni raspandirea noului...

- Doua treimi dintre unitatile de invatamant din judetul Teleorman vor deschide anul scolar, luni, cu elevii prezenti in clase, conform unei decizii a autoritatilor locale. Doar noua unitati didactice deschid anul scolar organizand cursurile online, informeaza Inspectoratul Scolar Teleorman, relateaza…

- Premierul Ludovic Orban a spus, astazi, ca elevii ar putea reveni in clase abia in 1 octombrie, nu in 14 septembrie, cum era inițial. In primele doua saptamani de scoala, elevii ar urma sa faca cursuri online. Premierul Ludovic Orban a facut astazi acest anunț dupa ce s-a consultat cu medicii, acesta…

- Sase din zece scoli din tara sunt gata sa primeasca elevi la intai septembrie. Administratiile institutiilor de educatie au optat pentru desfasurarea lectiilor in regim normal cu respectarea regulilor sanitare.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca anul scolar 2020-2021 va incepe fizic pe 14 septembrie. Primul lucru important pentru elevi. Pe 14 septembrie incepe noul an scolar preuniversitar. Elevii vor merge efectiv fizic la scoala, a anuntat Klaus Iohannis, dupa sedinta pe tema deschiderii noului an…

- Elevii din țara trebuie sa se intoarca in școli la toamna, iar procesul de studii sa revina la normalitate. Aceasta este convingerea oamenilor in ceea ce privește modul in care ar trebui sa se desfașoare lecțiile in anul de studii 2020-2021. Oamenii și-au exprimat speranța ca pina la toamna, situația…