Celebrul medic francez Didier Raoult se desparte parțial de hidroxiclorochina, precizand ca nu este eficace in tratamentul infecției cu varianta Omicron a coronavirusului, transmit agențiile de presa. Medicul face aceasta precizare, dupa ce a facut o intensa promovare a acestui medicament ca tratament contra Covid-19, in anul 2020. Acum, el face un pas inapoi, pe Twitter (la 4 mai). ”Sunt de acord cu ANSM (Agenția naționala pentru securitatea medicamentului și produselor de sanatate din Franța n.r.) in privința hidroxiclorochinei contra Covid” , scrie medicul infecționist. Aceasta nu merge și…