- Brigitte Pastrama a fost astazi operata și a facut primele declarații dupa ce s-a trezit din anestezie. Fosta soție a lui Ilie Nastase a anunțat ca a suferit o intervenție grea. De pe patul de spital, Brigitte Pastrama a transmis un mesaj in care anunța ca s-a operat, iar soțul ei, Florin, nu i-a fost…

- Brigitte Sfat a anunțat, in urma cu cateva zile, ca divorțeaza de Florin Pastrama. Bruneta nu a dat multe detalii și incearca sa-și vada in continuare de viața. Ea a fost surprinsa de paparazzi Spynews in timp ce facea shopping. Alaturi a avut-o pe fiica sa, Sarah, și pe Ovidiu Torj, tatal adolescentei.

- Sarah, fiica lui Brigitte Pastrama, se pregatește pentru Evaluarea Naționala și va susține primul examen marți. Fosta soție a lui Ilie Nastase are mari emoții pentru fata ei și spera ca aceasta va lua note bune. Pe 14 iunie este stabilit primul examen pentru Evaluarea Naționala 2022 , iar fiica lui…

- S-a rupt „lanțul de iubire” intre Brigitte Sfat și Florin Pastrama, dupa trei ani de casnicie. Vestea divorțului dintre cei doi a zdruncinat lumea mondena. Bruneta a fost cea care a dat vestea ca nu mai formeaza un cuplu cu afaceristul roman. Imediat, multa lume s-a intrebat oare ce s-a intamplat intre…

- E șoc in lumea mondena din Romania. Brigitte Sfat și Florin Pastrama divorțeaza. Cei doi sunt casatoriți de trei ani de zile și au avut parte de o relație cu nadadai. Pentru scurt timp, au fost și protagoniștii unui reality-show care avea ca tema viața lor de familie. Emisiunea nu s-a mai difuzat,…

- Brigitte și Florin Pastrama divorțeaza dupa trei ani de casnicie. Fosta soție a lui Ilie Nastase a anunțat ca separarea va avea loc la notar și ca s-a saturat de certurile cu partenerul de viața. S-au indragostit in timp ce participau la „Ferma”, show-ul de la PRO TV, iar cand s-au intors acasa au decis…

- Cu puțin timp in urma, Brigitte Sfat a facut declarațiile la care nimeni nu s-ar fi așteptat. A marturisit ca a decis sa puna punct mariajului cu Florin Pastrama. Ulterior, vedeta de la Antena Stars a postat și o imagine pe contul sau personal de Instagram, cu un mesaj emoționant. Iata despre ce este…

- Nick Kyrgios (27 de ani, locul 75 ATP), unul dintre „baieții rai” din tenisul mondial, a trecut prin momente delicate. Australianul a dezvaluit ca problemele mintale l-au impins sa recurga la gesturi șocante, precum automutilarea. Nick Kyrgios, considerat unul dintre „rebelii” din tenisul masculin,…