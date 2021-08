Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea talibanilor afgani a cerut Turciei sa ofere sustinere tehnica, fara prezenta militara, pentru administrarea Aeroportului din Kabul dupa retragerea trupelor occidentale, pe 31 august, afirma surse citate de agentia Reuters.

- Cel putin 20 de persoane au murit in ultimele sapte zile in si in jurul aeroportului din Kabul dupa ce insurgentii talibani au preluat controlul capitalei afgane duminica trecuta, a declarat duminica un oficial NATO, relateaza Reuters."Criza din afara aeroportului din Kabul este nefericita. Prioritatea…

- Statele Unite i-au sfatuit pe cetatenii americani aflati in Afganistan sa evite sambata deplasarile spre aeroportul din Kabul, unde mii de persoane s-au strans incercand sa fuga dupa ce talibanii au preluat controlul in tara, transmite Reuters, potrivit Agerpres. 'Din cauza amenintarilor potentiale…

- Ambasada Statelor Unite in Afganistan a emis o alerta de securitate prin care sfatuieste cetatenii americani sa evite sa calatoreasca spre aeroportul din Kabul. In nota publicata pe site, ambasada avertizeaza cu privire la „posibile amenintari la adresa securitatii in afara portilor” aeroportului,…

- In cursul dimineții de 20 august 2021 un grup format din 14 cetațeni romani a fost transferat in incinta Aeroportului internațional din Kabul, informeaza reprezentanții MAE. Cetațenii romani sunt in siguranța in incinta aeroportului, fiind pregatiți pentru evacuare pe cale aeriana. Cei 14 cetațeni romani…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza vineri ca a fost reevaluat si ridicat nivelul de alerta pentru Afganistan si indeamna cetatenii romani sa paraseasca de urgenta teritoriul acestui stat si sa evite orice deplasare in Afganistan.

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, si omologul sau american, Lloyd Austin, au avut miercuri ”o intalnire pozitiva si constructiva” pentru a discuta un plan de a opera si pazi aeroportul din Kabul dupa retragerea NATO din Afganistan, a anuntat Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters.