- Grupul rus Gazprom isi va suspenda livrarile de gaze catre Bulgaria incepand de miercuri, a anuntat marti seara guvernul de la Sofia, invocand refuzul sau de a respecta noile cerinte ale furnizorului, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Generalul Mark Milley, 63 de ani, seful Statului Major Interarme, a declarat marți, 5 aprilie, in fața parlamentarilor americani. ca SUA ar trebui sa caute sa trimita mai multe trupe in Europa de Est pentru a descuraja agresiunea rusa, a notat CNN . In prima sa marturie in fața Congresului de la inceputul…

- Bulgaria a anunțat, vineri, ca il expulzeaza pe primul secretar al ambasadei Rusiei la Sofia, suspectat de implicare in acțiuni de spionaj. Masura vine la doua saptamani dupa ce alți zece diplomați ruși au fost expulzați.

- NATO a anunțat ca va dubla numarul de țari din Europa de Est unde are grupuri de lupta. Decizia de a-și consolida prezența in regiune semnaleaza ingrijorari tot mai mari cu privire la modul in care Rusia poate raspunde la sancțiunile diplomatice și economice cu care se confrunta in urma invaziei sale…

- Decizie categorica a Bulgariei in plin razboi. Autoritațile de la Sofia au anunțat ca nu vor mai negocia reinnoirea contractului cu Gazprom privind furnizarea de gaze naturale și vor cauta alte surse de aprovizionare. Anunțul vine dupa ce, la inceputul acestei saptamani, presedintii Romaniei si Bulgariei…

- Bulgaria nu va purta discutii cu gigantul energetic rus Gazprom pentru a-si reinnoi contractul de cumparare de gaze naturale, pe fondul invaziei Rusiei in Ucraina, si va cauta surse de aprovizionare alternative, a declarat sambata viceprim-ministrul Assen Vassilev, citat de Reuters și news.ro. ”In aceasta…

- Statul bulgar isi satisface aproape toate nevoile de gaze cu gaze rusesti, in cadrul unui acord pe termen de 10 ani cu Gazprom, care expira la sfarsitul anului 2022. ”In aceasta situatie, nu pot fi discutii cu Gazprom… Exista alternative. Nu este vorba doar despre Bulgaria, aceasta este o strategie…