- Banchiza din Antarctica are dificultati in a-si reveni dupa topirea istorica din luna februarie, in pofida sosirii iernii in emisfera sudica. Fenomenul risca sa accelereze incalzirea globala si ar putea periclita numeroase specii din Oceanul Antarctic, avertizeaza oamenii de știința.

- Vineri, pe 7 iulie, de la ora 20:45, Primaria Municipiului Constanta, in parteneriat cu Plaja Reyna, organizeaza un eveniment destinat copiilor. Activitatea este alcatuita din vizionarea unui film in aer liber. Se apropie ziua de vineri, 7 iulie, cand e din nou rost de distractie Plaja Reyna se va transforma…

- Vicepremierul Catalin Predoiu a declarat, joi, ca nu ar fi "un eveniment inedit" daca Inalta Curte de Casatie si Justitie ar ataca la Curtea Constitutionala proiectul pensiilor speciale, avand in vedere ca, "in general", instanta suprema isi manifesta

- Coaliția de guvernare nu se teme de o eventuala decizie de neconstituționalitate in privința eliminarii pensiilor speciale, a declarat joi dimineața vicepremierul și fostul ministru al Justiției, actual ministru de Interne, Catalin Predoiu.

- Miercuri, 5 iulie, incepand cu ora 18.00, Institutul Cultural Roman (ICR), prin Centrul Național al Carții (CENNAC), organizeaza in Gradina Muzeului Național al Literaturii Romane (MNLR, strada Nicolae Crețulescu nr. 8) PETRECEREA CITITORILOR, un evenimen

- In perioada 15 iunie - 29 iulie 2023, Galeriile de arta ale Facultații de Teologie Ortodoxa din Cluj-Napoca vor gazdui un eveniment deosebit pentru viața culturala clujeana. Pictorul Marcel Lupșe va prezenta peste 100 de lucrari.

- Sensul profund și frumusețea lumii nu pot fi dezvaluite decat de catre copii și, deoarece copilaria este varsta la care ne intoarcem mereu de-a lungul existenței noastre, axis-mundi etern, nu putem sa lasam nemarcata sarbatoarea dedicata lor – copiilor. Liceul Teoretic ”Petru Maior” Gherla, echipa de…

- Meta, proprietarul Facebook, a fost amendat cu o suma record de 1,2 miliarde de euro (1,3 miliarde de dolari) pentru ca a transferat datele utilizatorilor din UE in Statele Unite, incalcand o hotarare judecatoreasca anterioara, a anunțat luni autoritatea de reglementare din Irlanda. Comisia irlandeza…