- Prima zi a festivalului UNTOLD Dubai a depașit așteptarile participanților si ale artiștilor de nivel internațional, stabilind un record de participare la un eveniment in Emiratele Arabe Unite: peste 40.000 de fani din intreaga lume.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomanda cetatenilor romani care intentioneaza sa participe, in perioada 15-18 februarie, la festivalul Untold din Dubai, Emiratele Arabe Unite (EAU), sa consulte conditiile de calatorie in acest stat si recomandarile specifice in acest context, disponibile pe site-ul…

- INNA este singurul artist de live act care va urca pe scena principala a festivalului din Dubai, alaturi de Ellie Goulding, G Eazy, PSY si multi altii. Mai sunt 8 zile pana la cel mai mare si cel mai asteptat festival de muzica din Dubai, UNTOLD Dubai. INNA este singurul artist de live act care va urca…

- "Metamorphosis", bradul realizat de echipa UNTOLD, a fost cel mai licitat brad in cadrul celui mai mare eveniment caritabil al anului, Festivalul Brazilor de Craciun, organizat de Salvati Copiii Romania. UNTOLD a participat pentru a treia oara la acest eveniment. "Metamorphosis", bradul realizat de…

- Fosta protevista Iulia Vantur locuiește de mai bine de zece ani in India, unde, recomandata de relația cu iubitul sau, starul de la Bollywood Salman Khan, se bucura de o popularitate colosala avand in vedere ca e țara cu cea mai mare populație de pe glob. Ieșeanca ce a cunoscut afirmarea ca gazda a…

- In 2007, George Maior, pe atunci seful S.R.I. ridica insistent, in „Cotidianul”, in „Revista 22”, la „Bookfest”, peste tot pe unde a putut, ideea comasarii S.R.I. cu S.I.E. intr-un singur serviciu de intelligence. Acest lucru se intimpla la foarte scurt timp dupa scandalul biletelelor lui Coldea, iscat…