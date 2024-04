Stiri pe aceeasi tema

- SINCER… Candidații spun lucruri trasnite, mai ales in campania electorala. In disperarea lor de a caștiga alegerile, aceștia abordeaza tot felul de subiecte, chiar daca expertiza in domeniu le lipsește cu desavarșire. In aceasta nota, candidatul AUR la Primaria Vaslui, Ionel Sandu, și-a propus, zilele…

- DIVORȚ ELECTORAL… La doar trei luni de la nașterea Alianței Dreapta Unita, acesta pare sa nu mai funcționeze la Vaslui. Semnalul clar a fost tras ieri, in momentul in care doi membri importanți ai acestei alianțe și-au anunțat candidatura pentru Primaria Vaslui. Și daca unul dintre ei, Catalin Mandru,…

- MAI PRESUS DE TOȚI… In luna septembrie 2020, Primaria Vaslui preda catre Agenția Naționala pentru Locuințe un teren de 1000 mp pe strada Ceramicii, in vederea construirii unui bloc pentru medicii și profesorii din oraș. Valoarea proiectului s-a ridicat la 4,5 milioane de lei și trebuia sa fie gata in…

- LANSARE… Liberalii au aruncat și ei pe campul tactic al alegerilor locale din 9 iunie, avangarda formata din candidații la fotoliile de primar din Vaslui și Barlad, ca raspuns la provocarea celor din PSD, care iata vin in fața electoratului cu doi libelari vopsiți in roșu, ca propuneri de edil in cele…

- PROMISIUNI… Au trecut vremurile cand rromii din Murgeni iși vindeau voturile pe o punga de zahar și o sticla de ulei. Dupa ce o buna perioada de timp au fost plecați prin strainatate, aceștia au reușit sa se intoarca acasa cu cațiva bani pe care i-au investit in palate care mai de care mai impunatoare,…

- FISURA… Incepand cu aceasta luna, salariul primarului municipiului Vaslui, Vasile Paval, a crescut la 27.000 de lei brut, la care se mai adauga sporul de 25% acordat pentru implicarea in proiecte pe fonduri europene. De mariri considerabile de salarii se vor bucura și cei doi viceprimari, Lucian Braniște…

- FINAL… Devine tot mai limpede pentru toata lumea ca in Vaslui, doar anchetatorii de prin alte județe mai pot face dreptate. S-a vazut asta și in cazul lui Dumitru Buzatu, care a fost prins la pescuit de șpagi de procurorii DNA Iași, dar și in numeroasele cazuri in care infractori care ar trebui sa ajunga…

- JOB… Veste buna pentru vasluienii fara studii superioare, care au nevoie de un loc de munca stabil, la buget. Au fost scoase la concurs doua posturi de paznic, unul la Liceul “Ștefan Procopiu” Vaslui, celalalt la Liceul Tehnologic “Nicolae Iorga” Negrești. Candidații vor susține doua probe: o proba…