După ninsori, vremea se încălzește iar. Cum va fi vremea în următoarele zile? Meteorologii au emis prognoza meteo pentru urmatoarele zile. Astfel ca, dupa ninsori, vremea se va incalzi iar. Ce temperaturi sunt așteptate? „Vremea s-a ameliorat inca de ieri, sub aspectul distribuției și intensitații ploilor, comparativ cu prima zi a saptamanii (…). Astazi valori temperatura comparabile cu cele ce s-au inregistrat ieri (…). Ploi puține pe parcursul zilei de astazi, in partea de vest, nord-vest și in zonele montane aferente. In noaptea ce urmeaza, local in jumatatea de nord-vest a teritoriului, sunt așteptate ploi, ploi ce izolat in special in Maramureș și in zona montana aferenta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

