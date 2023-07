Dupa “Mai Vara” cu Alexandra Stan, Amedeo ne racoreste cu noul sau single Inghetata Amedeo vine cu single-ul care te va racori in aceasta vara caniculara: Inghețata. Piesa vine ca o schimbare de direcție pentru Amedeo, acesta incercand sa-și demonstreze talentul și versitalitatea ca artist. Cu o cariera in plina ascensiune, Amdeo promite sa aduca un val de racoare și bucurie in aceasta vara fierbinte prin lansarea piesei. In cuvintele lui “Piesa ‘Inghețata’ este o autoironie pe care am construit-o in jurul ideii de flirt. Cateodata sunt foarte rigid și pragmatic, mereu ma gandesc cum ar arata viața mea daca nu aș lua mereu lucrurile prea in serios. Am mers intr-o zi la studio… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La inceput de sezon estival, familia muzicala #ELRaduProject prezinta o noua artista, cu o lansare de piesa & videoclip. De data aceasta este vorba despre Denisa Simota, in varsta de 13 ani, originara de la Iasi. Tanara interpreta debuteaza cu melodia „Voi reusi", compusa si produsa de catre interpretul…

- Alexandra Stan a demonstrat de-a lungul timpului ca este o artista versatila și talentata, iar piesa „Bobo” este doar o alta confirmare a acestui fapt. Beat-urile dance și versurile captivante creeaza o experiența sonora inedita pentru toți ascultatorii. Produsa de Manuel Riva și Nick Ribbens, piesa…

- Cunoscut in lumea muzicii latino dar și in țara lui natala drept prietenul unor vedete de telenovele, Radhu a revenit in atenția presei cu un nou single pentru care a filmat un nou videoclip colorat. Noua piesa se numește ”Latina” și o puteți urmari in continuare. Radhu a revenit in atenția fanilor…

- Maroon 5 lansat single-ul “Middle Ground”. Acesta marcheaza prima lansare a trupei multi-platina, caștigatoare de trei ori GRAMMY, din 2021. Trupa va interpreta piesa in finalul sezonului „The Voice” și va lansa un videoclip regizat de David Dobkin pentru piesa pe 23 mai. Cu „Middle Ground”, Maroon…

- Indragostit de muzica de peste 20 de ani, Cristian Topuzu din Alexandria a lansat o piesa care se numește ”Asculta-ți inima”. Melodia beneficiaza și de un videoclip interesant cu o super poveste pe care o puteți urmari in continuare. Mereu inconjurat de muzica, dupa 20 de ani de cariera ca DJ, de cațiva…

- Kadebostany impresioneaza cu noua sa piesa antrenanta și optimista Like a Dream, primul single și prequel al mult așteptatului album Play this at my Funerals. Producatorul de future-pop și creator al multor single-uri de top, Guillaume de Kadebostany uimește cu o abordare inovativa și revigoranta a…

- Producatorul și DJ-ul roman, Alex Parker, face echipa cu Misha Miller pentru piesa „Killer”, aceasta fiind cea mai recenta colaborare intre cei doi. De altfel, nu este pentru prima oara cand cei doi fac o piesa impreuna, lansand in trecut piesele „Fix Your Heart”și „Addicted”. Piesa este scrisa și compusa…